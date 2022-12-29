«Ак Барс» больше трёх лет не может забить «Металлургу» в большинстве

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» вчера прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Казанский клуб не реализовал ни одной из двух попыток игры в большинстве в прошедшей игре. Последний раз «Ак Барс» забивал «Металлургу» в большинстве 21 сентября 2019 года. Тогда казанцы забросили две шайбы при четырёх попытках реализации лишнего. С тех пор «Ак Барс» имел 40 попыток большинства, ни разу при этом не забив.

Три из четырёх личных встреч текущего сезона КХЛ между клубами остались за магнитогорской командой. «Ак Барс» в следующем матче 30 декабря примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».