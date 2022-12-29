Защитник «Металлурга»: в КХЛ много классных игроков, но Голдобин — хоккейный Месси

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран сравнил нападающего магнитогорского клуба Николая Голдобина с Лионелем Месси. Форвард оформил хет-трик и принёс победу «Металлургу» в матче с «Ак Барсом» (4:2).
«Вы могли заметить отчаянную игру с нашей стороны. Все парни отдавались игре, где-то жертвовали собой. Было много взрывов, всплесков и остановок, пауз. Соперник действовал в похожем стиле. Большую роль сыграла наша игра в большинстве. Мы самоотверженно действовали в своей зоне и под воротами, старались не дать шайбе пройти сквозь.
Хет-трик Голдобина? Голди — невероятно мастеровитый атакующий игрок. Это именно то, что нам от него надо. Пусть он не забивает в каждом матче, что довольно-таки сложно, но его игра в зоне атаки даёт нам большую уверенность. В этот вечер его клюшка была горяча, и он здорово помог нам одержать победу. Кто, на мой взгляд, хоккейный Месси? Голдобин (улыбается). На самом деле сложно сказать, столько много классных игроков в КХЛ, но остановлюсь на Николае», — цитирует Кёррана Metaratings.
В текущем сезоне на счету Голдобина 22 (13+9) очка в 35 матчах за магнитогорский клуб. В начале чемпионата нападающий по игровым причинам часто не попадал в заявку «Металлурга».
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