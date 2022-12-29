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Отец капитана «Флориды» Александра Баркова стал помощником главного тренера МХК «Спартак»

Отец капитана «Флориды» Александра Баркова стал помощником главного тренера МХК «Спартак»
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В тренерский штаб клуба Молодёжной хоккейной лиги «Спартак» вошёл Александр Барков, сообщает пресс-служба московского клуба. Специалист займёт должность помощника главного тренера Филиппа Метлюка. Тренер является отцом нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова.

На протяжении последних 20 лет 57-летний специалист работал в тренерских штабах магнитогорского «Металлурга», «Ак Барса» и «Амура» в КХЛ, а также тольяттинской «Лады» в ВХЛ. На международном уровне Барков работал с молодёжными сборными Финляндии, Эстонии и Китая, где также руководил командами системы клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в Молодёжной и Высшей лиге.

В игровой карьере Александр Барков с 1988 по 1993 год выступал за московский «Спартак», а также играл за сборную России на чемпионатах мира.

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