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Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски оштрафован за драку в матче с «Трактором»

Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски оштрафован за драку в матче с «Трактором»
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Трактор» — «Салават Юлаев» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата» Александра Хмелевски по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), а также подвергнуть его денежному штрафу.

Напомним, на 13-й минуте встречи, когда уфимцы уступали со счётом 0:2, в средней зоне произошла драка. Американский форвард «Салавата Юлаева» Хмелевски устроил стычку с российским нападающим «Трактора» Никитой Тертышным. Хоккеисты обменялись ударами, после чего американец уложил своего оппонента на лёд.

В итоге арбитры матча выписали игрокам по пять минут за драку, а американский нападающий «Салавата» получил дополнительные 2+10 как зачинщик потасовки.

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