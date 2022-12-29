В Беларуси пресекли попытку незаконного ввоза хоккейного инвентаря стоимостью 4,7 млн руб.

В Беларуси таможенники пресекли попытку незаконного ввоза хоккейного инвентаря, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС принадлежностей для игры в хоккей стоимостью более 180 тыс. рублей. Грузовой автомобиль VOLVO под управлением польского перевозчика следовал из Болгарии через пункт пропуска «Козловичи».



По документам, представленным к оформлению, общая стоимость перчаток, рюкзаков, клюшек и защиты составляла порядка 56 тыс. рублей (1,4 млн российских рублей. – Прим. «Чемпионата»). При проведении таможенного досмотра сотрудниками таможни установлено, что сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Фактическая стоимость оказалась в три раза выше заявленной и составила более 180 тыс. рублей (4,7 млн российских рублей. – Прим. «Чемпионата»).



Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения», — говорится в сообщении комитета.