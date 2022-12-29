50-летний Ягр набрал пять очков в пяти матчах за «Кладно»

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр в текущем сезоне в рамках чешской «Экстралиги» за клуб «Кладно» в пяти сыгранных матчах набрал пять очков за голевые передачи.
Напомним, Ягр впервые в текущем сезоне вышел на лёд 11 декабря в матче с «Либерецем» (3:7) и отдал две голевые передачи. В матче с «Комета Брно» (2:3 ОТ) 50-летний нападающий отдал результативную передачу. Во вчерашней встрече с «Тршинец» (4:3) Яромир ассистировал дважды.
Яромир Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). Хоккеист является членом «Тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, выигравшие золотые медали на зимних Олимпийских играх и чемпионате мира, а также завоевавшие Кубок Стэнли.
- 29 декабря 2022
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