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Во время утренней раскатки «Вашингтона» на стадионе сработала пожарная сигнализация

Во время утренней раскатки «Вашингтона» на стадионе сработала пожарная сигнализация
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Сегодня, во время утренней раскатки «Вашингтон Кэпиталз» и пресс-конференции главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта на стадионе сработала пожарная сигнализация, сообщают североамериканские журналисты в «Твиттере».

Отмечается, что игроки, находившиеся на льду, аплодировали, когда сигнализация отключилась.

«Вашингтон Кэпиталз» в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 37 матчей, в которых одержал 20 побед при 17 поражениях. С 44 набранными баллами «Кэпиталз» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «столичные» сыграют дома с «Оттавой Сенаторз» в ночь на 30 декабря в 3:00 мск.

Капитан команды Александр Овечкин отстаёт от лидирующего в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки на 92 гола. На счету российского форварда 802 гола, а у канадского нападающего — 894. Ранее Александр опередил Горди Хоу, забросившего за карьеру 801 шайбу.

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