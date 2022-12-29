Во время утренней раскатки «Вашингтона» на стадионе сработала пожарная сигнализация

Сегодня, во время утренней раскатки «Вашингтон Кэпиталз» и пресс-конференции главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта на стадионе сработала пожарная сигнализация, сообщают североамериканские журналисты в «Твиттере».
Отмечается, что игроки, находившиеся на льду, аплодировали, когда сигнализация отключилась.
«Вашингтон Кэпиталз» в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 37 матчей, в которых одержал 20 побед при 17 поражениях. С 44 набранными баллами «Кэпиталз» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующей игре «столичные» сыграют дома с «Оттавой Сенаторз» в ночь на 30 декабря в 3:00 мск.
Капитан команды Александр Овечкин отстаёт от лидирующего в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки на 92 гола. На счету российского форварда 802 гола, а у канадского нападающего — 894. Ранее Александр опередил Горди Хоу, забросившего за карьеру 801 шайбу.
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