Канада вылетела в 1/4 финала Кубка Шпенглера, проиграв все три матча турнира

В Давосе завершился четвертьфинальный матч, в котором встречались сборная Канады и «Эребру». Победу во встрече со счётом 3:1 одержал шведский клуб.

На групповом этапе «кленовые листья» проиграли чешской «Спарте» (2:3) и швейцарскому «Давосу» (1:2). Таким образом, подопечные бывшего главного тренера «Ванкувера» Трэвиса Грина не одержали ни одной победы на турнире.

За сборную Канады сыграли известные по выступлениям в НХЛ вратарь Майк Хатчинсон, защитник Кевин Коннотон, форварды Коди Икин, Тайлер Эннис, Бретт Коннолли, Колтон Севьюр, Даниэль Винник, Давид Деарне, Брендан Перлини и Райли Нэш.

В полуфинал турнира по итогам группового этапа вышли чешская «Спарта» и швейцарская «Амбри-Пиотта».

Кубок Шпенглера проводится в 94-й раз в истории и впервые с 2019 года. Сборная Канады выиграла четыре из пяти последних турниров и занимает первое место по общему числу побед (16).