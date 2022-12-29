Помощник главного тренера «Вашингтона» попал в ковид-протокол и пропустит матч с «Оттавой»

Помощник главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Питера Лавиолетта Скотт Аллен попал в ковид-протокол и пропустит ближайший матч с «Оттавой Сенаторз» (в ночь на 30 декабря в 3:00 мск), сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

«Вашингтон Кэпиталз» в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 37 матчей, в которых одержал 20 побед при 17 поражениях. С 44 набранными баллами «Кэпиталз» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) стала для «столичных» 10-й в последних 11 матчах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт от лидирующего в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки на 92 гола. На счету российского форварда 802 гола, а у канадского нападающего — 894.