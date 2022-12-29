Министр спорта России Матыцин выразил своё мнение о лимите на легионеров в КХЛ

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о принципах введения нового лимита на легионеров в КХЛ.
«По какому принципу Минспорта согласовывает лимиты на легионеров? Почему в КХЛ он ужесточается, а в РПЛ фактически смягчается? По принципу индивидуального взаимодействия с федерациями, с экспертным сообществом. Хоккей и футбол — командные виды спорта. Принципы организации соревнований схожи. Но традиции, формулы проведения чемпионата, регламенты — разные. Сейчас мы видим, что подход Федерации хоккея России к ужесточению лимита, особенно после наложения санкций, наверное, оправдан. Мы поддержали этот подход и утвердили со следующего сезона лимит на легионеров в КХЛ, когда каждая команда может заявить не более трёх иностранных игроков», — цитируют Матыцина «Известия».
Напомним, 6 декабря 2022 года Министерство спорта утвердило сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх со следующего сезона.
- 29 декабря 2022
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