«Вашингтон» поднялся с 16-го на 10-е место в рейтинге лучших команд сезона по версии НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших 16 клубов после игровой недели. 13 аналитиков каждую неделю выбирают лучшие команды. Клуб, который поставили на первое место, получает 16 очков, второй — 15, третий — 14 и так далее.
«Вашингтон Кэпиталз» на текущей неделе поднялся с 16-го на 10-е место.
«Столичные» выиграли пять последних матчей подряд и 10 из предыдущих 11 игр. Восстановление травмированных игроков и избежание новых повреждений повысят шансы «Кэпиталз» на выход в плей-офф девятый сезон подряд», — говорится в статье.
На первом месте в голосовании располагается «Бостон Брюинз», на втором — «Каролина Харрикейнз», третье место у «Торонто Мэйпл Лифс».
С 44 набранными баллами «Кэпиталз» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующей игре «столичные» сыграют дома с «Оттавой Сенаторз» в ночь на 30 декабря в 3:00 мск.
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