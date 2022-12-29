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«Вашингтон» поднялся с 16-го на 10-е место в рейтинге лучших команд сезона по версии НХЛ

«Вашингтон» поднялся с 16-го на 10-е место в рейтинге лучших команд сезона по версии НХЛ
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Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших 16 клубов после игровой недели. 13 аналитиков каждую неделю выбирают лучшие команды. Клуб, который поставили на первое место, получает 16 очков, второй — 15, третий — 14 и так далее.

«Вашингтон Кэпиталз» на текущей неделе поднялся с 16-го на 10-е место.

«Столичные» выиграли пять последних матчей подряд и 10 из предыдущих 11 игр. Восстановление травмированных игроков и избежание новых повреждений повысят шансы «Кэпиталз» на выход в плей-офф девятый сезон подряд», — говорится в статье.

На первом месте в голосовании располагается «Бостон Брюинз», на втором — «Каролина Харрикейнз», третье место у «Торонто Мэйпл Лифс».

С 44 набранными баллами «Кэпиталз» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «столичные» сыграют дома с «Оттавой Сенаторз» в ночь на 30 декабря в 3:00 мск.

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