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Сборная России по хоккею выразила соболезнования в связи со смертью Пеле

Сборная России по хоккею выразила соболезнования в связи со смертью Пеле
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Сборная России по хоккею в своём телеграм-канале выразила соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле.

Пеле долгое время боролся с онкологией. Заболевание было выявлено осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Пеле — единственный игрок, который трижды выигрывал чемпионат мира, поднимая трофей в 1958, 1962 и 1970 годах.

Ранее главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал смерть Пеле в своём-телеграм канале.

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