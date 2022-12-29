1-й номер драфта НХЛ Лафренье пропустит матч «Рейнджерс» с «Тампой» по решению Галлана

Алекси Лафренье останется в запасном составе «Рейнджерс» и не сыграет в матче с «Тампой» (в ночь на 30 декабря в 3:00 мск).



21-летний нападающий пропустит предстоящую игру регулярного чемпионата НХЛ по решению главного тренера команды Жерара Галлана, сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Галлан заявил, что игра Лафренье в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (0:4) была «непоследовательной».

Сам нападающий прокомментировал свою игру.

«Это всего один матч. Не думаю, что есть причины сильно паниковать. Мы были в порядке до паузы. Мы очень хорошо играли как команда. Так что нужно вернуться с этой игре и показывать хороший хоккей.



Что касается меня, то я выглядел ржавым. Я не сыграл свой лучший матч. Постараюсь стать лучше в будущем», – сказал Лафренье.

Алекси набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «+3» в 36 матчах регулярного чемпионата.