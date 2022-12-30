Сборная США крупно обыграла команду Швейцарии на МЧМ-2023

В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Швейцарии. Победу в матче со счётом 5:1 одержали американцы.
Счёт в матче был открыт на 19-й минуте встречи — Джимми Снаггеруд вывел американцев вперёд. На 26-й минуте Логан Кули удвоил преимущество американцев, а в заключительной пятиминутке второго периода в ворота швейцарцев залетело ещё две шайбы — Снаггеруд оформил дубль, а автором четвёртой шайбы стал Тайлер Буше.
За 28 секунд до конца второго периода Аттилио Биаска смог сократить отставание швейцарцев в счёте, однако третья двадцатиминутка осталась вновь за американцами — за семь минут до конца игрового времени матча отличился Люк Хьюз.
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