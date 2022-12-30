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Сборная США крупно обыграла команду Швейцарии на МЧМ-2023

Сборная США крупно обыграла команду Швейцарии на МЧМ-2023
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В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Швейцарии. Победу в матче со счётом 5:1 одержали американцы.

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте встречи — Джимми Снаггеруд вывел американцев вперёд. На 26-й минуте Логан Кули удвоил преимущество американцев, а в заключительной пятиминутке второго периода в ворота швейцарцев залетело ещё две шайбы — Снаггеруд оформил дубль, а автором четвёртой шайбы стал Тайлер Буше.

За 28 секунд до конца второго периода Аттилио Биаска смог сократить отставание швейцарцев в счёте, однако третья двадцатиминутка осталась вновь за американцами — за семь минут до конца игрового времени матча отличился Люк Хьюз.

U20 ЧМ-2023. Группа B
30 декабря 2022, пятница. 00:00 МСК
США U20
Окончен
5 : 1
Швейцария U20
1:0 Снаггеруд (Кули, Готье) – 18:05 (5x5)   2:0 Кули (Макгроарти, Готье) – 25:49 (5x4)   3:0 Снаггеруд (Блейк, Уфко) – 36:40 (5x4)   4:0 Буше (Чесли, Липкин) – 38:02 (5x5)   4:1 Биаска (Каноника) – 39:32 (5x5)   5:1 Хьюз (Беренс, Сэведж) – 53:03 (5x5)
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