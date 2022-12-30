Александр Овечкин забил 803-й гол в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». На момент написания новости в матче идёт второй период, «Вашингтон» впереди со счётом 1:0.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 803-й гол в Национальной хоккейной лиге. Российский форвард отличился на 22-й минуте встречи. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Гарнет Хэтэуэй.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Овечкин занимает вторую позицию в топе лучших снайперов в истории НХЛ. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.