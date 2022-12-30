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Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Оттавой»

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Оттавой»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттава Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Счёт в матче открыл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский хоккеист забросил свою 803-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, отличившись на 22-й минуте встречи. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Гарнет Хэтэуэй.

На 24-й минуте встречи канадский нападающий «Кэпиталз» Дилан Строум увеличил преимущество своей команды — 2:0. В составе хозяев также отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Он забил свой шестой гол в сезоне.

За «Оттаву» смогли отправить шайбу в сетку ворот американский защитник Джейк Сандерсон и немецкий форвард Тим Штюцле. Равенство в матче в основное время установил нападающий Алекс Дебринкэт — 3:3.

Четвертый гол игрока гостей Алекса Дебринкэта в овертайме нанес «Вашингтону» первое поражение за шесть последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Густафссон, Хэтэуэй) – 21:15 (5x5)   2:0 Строум (Шири, Дженсен) – 23:37 (5x5)   2:1 Сандерсон – 28:30 (5x5)   3:1 Кузнецов – 35:56 (5x5)   3:2 Штюцле (Жиру) – 39:44 (5x5)   3:3 Дебринкэт (Пинто, Батерсон) – 54:26 (5x5)   3:4 Дебринкэт (Жиру) – 61:31 (3x3)
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