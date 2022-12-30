Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Оттавой»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттава Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.



Счёт в матче открыл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский хоккеист забросил свою 803-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, отличившись на 22-й минуте встречи. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Гарнет Хэтэуэй.



На 24-й минуте встречи канадский нападающий «Кэпиталз» Дилан Строум увеличил преимущество своей команды — 2:0. В составе хозяев также отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Он забил свой шестой гол в сезоне.



За «Оттаву» смогли отправить шайбу в сетку ворот американский защитник Джейк Сандерсон и немецкий форвард Тим Штюцле. Равенство в матче в основное время установил нападающий Алекс Дебринкэт — 3:3.



Четвертый гол игрока гостей Алекса Дебринкэта в овертайме нанес «Вашингтону» первое поражение за шесть последних матчей.