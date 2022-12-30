17-летний Коннор Бедард повторил рекорд сборной Канады по голам на МЧМ

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился один из главных фаворитов будущего драфта НХЛ Коннор Бедард. В активе 17-летнего форварда стало шесть заброшенных шайб в трёх матчах на нынешнем чемпионате мира. И он повторил рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ, ранее единолично принадлежавший Джордану Эберле (14).

В общей сложности на молодёжных чемпионатах мира Бедард провёл 12 матчей, в которых забросил 14 шайб. Необходимо заметить, что в эту статистику входит выступление Коннора на отменённом МЧМ в декабре прошлого года, когда канадский форвард успел забить четыре гола в двух матчах, после чего турнир отменили и перенесли на лето 2022-го. В августе Коннор сыграл 7 матчей, забил 4 гола и стал чемпионом мира.