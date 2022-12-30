«Оттава» забросила 4-ю шайбу «Вашингтону» с тремя российскими игроками на льду. Видео

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттава Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.
Четвертый гол игрока гостей Алекса Дебринкэта в овертайме нанес «Вашингтону» первое поражение за шесть последних матчей. На льду в это время находились три россиянина — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Кузнецов потерял шайбу в середине площадки и позволил «Оттаве» выйти в быструю контратаку. Дебринкэт не ошибся и решил исход встречи. Итог — 4:3 в пользу гостей площадки.
Счёт в матче открыл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский хоккеист забросил свою 803-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, отличившись на 22-й минуте встречи.
В составе хозяев также отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Он забил свой шестой гол в сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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