Овечкин жёстким силовым приёмом сбил с ног американского защитника «Оттавы». Видео

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттава Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе столичной команды заброшенной шайбой отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Также в этом матче 37-летний форвард провёл эффектный силовой приём против американского защитника «сенаторов» Джейка Сандерсона, в результате которого проводящий дебютный сезон в НХЛ хоккеист оказался на льду.

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В 38 матчах нынешнего сезона капитан столичного клуба набрал 42 (23+19) очка. Всего в 1312 играх на его счету 1452 (803+649) результативных действия. Это на пять очков меньше, чем у величайшего финского хоккеиста и обладателя Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс» Теему Селянне.