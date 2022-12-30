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Два очка Андрея Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Виннипегом»

Два очка Андрея Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Виннипегом»
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.

Уже на первой минуте игры российский нападающий гостей Андрей Кузьменко открыл счёт голам в игре. Элиас Петтерссон стал автором голевой передачи. Больше голов в первом периоде не было.

На 34-й минуте Марк Шейфли сравнял счёт. Джош Моррисси и Кайл Коннор отдали ему по голевой передаче. Спустя две минуты Пьер-Люк Дюбуа реализовал буллит. На 40-й минуте Марк Шайфли увеличил преимущество хозяев.

На 54-й минуте Конор Гарланд отыграл ещё один гол. Кузьменко отметился голевым пасом. Также ассистировал Куинн Хьюз. Марк Шайфли на последней минуте установил окончательный счёт. Адам Лаури отдал ему результативный пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Кузьменко (Петтерссон) – 00:41 (5x5)   1:1 Шайфли (Моррисси, Коннор) – 33:52 (5x4)   2:1 Дюбуа – 35:42 (бул)   3:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 39:57 (4x3)   3:2 Гарланд (Хьюз, Кузьменко) – 53:11 (5x5)   4:2 Шайфли (Лаури) – 59:32 (en)
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