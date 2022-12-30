Два очка Андрея Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Виннипегом»

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.
Уже на первой минуте игры российский нападающий гостей Андрей Кузьменко открыл счёт голам в игре. Элиас Петтерссон стал автором голевой передачи. Больше голов в первом периоде не было.
На 34-й минуте Марк Шейфли сравнял счёт. Джош Моррисси и Кайл Коннор отдали ему по голевой передаче. Спустя две минуты Пьер-Люк Дюбуа реализовал буллит. На 40-й минуте Марк Шайфли увеличил преимущество хозяев.
На 54-й минуте Конор Гарланд отыграл ещё один гол. Кузьменко отметился голевым пасом. Также ассистировал Куинн Хьюз. Марк Шайфли на последней минуте установил окончательный счёт. Адам Лаури отдал ему результативный пас.
- 30 декабря 2022
-
07:34
-
07:15
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:42
-
06:35
-
06:28
-
06:26
-
06:17
-
06:13
-
06:12
-
05:57
-
05:47
-
05:44
-
05:44
-
05:19
-
04:53
-
04:47
-
04:24
-
04:03
-
03:57
-
02:29
-
00:12
- 29 декабря 2022
-
23:23
-
22:58
-
22:52
-
22:26
-
22:16
-
21:35
-
21:25
-
21:03
-
20:45