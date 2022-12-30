Два очка Андрея Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Виннипегом»

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.



Уже на первой минуте игры российский нападающий гостей Андрей Кузьменко открыл счёт голам в игре. Элиас Петтерссон стал автором голевой передачи. Больше голов в первом периоде не было.



На 34-й минуте Марк Шейфли сравнял счёт. Джош Моррисси и Кайл Коннор отдали ему по голевой передаче. Спустя две минуты Пьер-Люк Дюбуа реализовал буллит. На 40-й минуте Марк Шайфли увеличил преимущество хозяев.



На 54-й минуте Конор Гарланд отыграл ещё один гол. Кузьменко отметился голевым пасом. Также ассистировал Куинн Хьюз. Марк Шайфли на последней минуте установил окончательный счёт. Адам Лаури отдал ему результативный пас.