Александр Овечкин отреагировал на смерть Пеле
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Покойся с миром, король», – написал Овечкин в социальной сети.
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
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