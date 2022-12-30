Бедард повторил достижение Павла Буре по результативности на молодёжном чемпионате мира

В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» прошёл матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.



В составе победителей двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами отметился один из главных фаворитов будущего драфта НХЛ Коннор Бедард. На МЧМ-2023 Бедард набрал 14 (5+9) очков за три матча, что является шестым показателем по результативности среди хоккеистов до 18 лет в одном турнире. Столько же набирали российский нападающий Павел Буре и шведский хоккеист Никлас Сундстрём.



Рекорд результативности среди хоккеистов до 18 лет на одном МЧМ принадлежит Яромиру Ягру (18 очков).



Бедард также повторил лучший результат сборной Канады по голам на молодёжных чемпионатах мира. 17-летний канадский вундеркинд повторил достижение Джордана Эберле, забросившего 14 шайб на МЧМ. Сборная Канады 1 января проведёт последний матч группового этапа – со сборной Швеции.

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