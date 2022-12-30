Плющев: если в игре «Ак Барса» не разберётся Билялетдинов, то не разберётся уже никто

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги календарного года в Восточной конференции КХЛ. Специалист считает, что главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову предстоит непростая задача — наладить игру казанской команды к матчам плей-офф.

«На мой взгляд, главное изменение в этой конференции — назначение на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэутлы Билялетдинова. Это глыба КХЛ, который много лет уже работал в Казани и многое выиграл. Его возвращение напрашивалось. Да, у «Ак Барса» сильный, но неоднородный состав, много мастеров и внутренних моментов, учитывающих специфику региона. Если в такой ситуации не разберётся Билялетдинов, то не разберётся уже никто. Сюрприз для меня — нестабильность внутри «Ак Барса». Если бы там была выверенная политика, то Билялетдинова назначили бы перед стартом сезона, а не в конце декабря, уже в роли «пожарного». А эта роль – не самая простая.

Кто основной конкурент «Ак Барса» на Востоке? Мне нравится своей молодостью и задором Уфа, но её проблема в том, что за весь сезон ей так и не удалось укрепиться. Да, хорошо, что руководители клуба активны в прессе, в частности, они согласились со мной в том, что команде нужна помощь в первую очередь трансферами, а уже потом интервью. Тем не менее почти за полгода у Уфы не получилось никого найти на рынке. Согласен, этот рынок очень тяжёлый, но ведь соперникам — Челябинску, Омску, Магнитогорску — какие-то трансферы всё-таки удались. Для меня это показатель.

Поэтому на Востоке большая тройка — Казань, «Магнитка» и Омск. «Автомобилист» и «Трактор», скажем так, в скобках. Уфе симпатизирую, её шанс — в командном характере, но объективно по составу она где-то шестая в конференции. Скажем так, команды Билялетдинова, Воробьёва и Кравеца — в высшей лиге Востока, Козлова — в первой, а Заварухина и Гатиятулина — в переходной пульке между этими лигами», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Сегодня, 30 декабря, в последнем туре уходящего года «Ак Барс» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Это будет второй матч казанской команды под руководством Билялетдинова. Начало матча — в 19:30 мск. «Салават Юлаев» встретится в Омске с «Авангардом» в 16:30 мск.