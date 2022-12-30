Экс-генменеджер «Авангарда» усомнился в названных причинах обмена Яроша из Омска в ЦСКА

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков усомнился в названных причинах обмена защитника Кристиана Яроша из омского клуба в ЦСКА. Ранее нынешний генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин называл в качестве этих причин «личное желание игрока и определённые семейные обстоятельства».
«Я посмотрел последнюю пресс-конференцию и не услышал аргумента, который был бы приведён как окончательный. Какие-то семейные обстоятельства… Но я ни разу не слышал от Яроша таких ноток, которые позволяли бы сомневаться в том, что ему что-то не нравится в Омске. Более того, здесь он познакомился с девушкой-фотографом. Мне сложно назвать истинные причины этого обмена, мои слова могут быть предвзятыми. Мы его подписывали в расчёте на то, что он закроет позицию атакующего защитника», — сказал Волков в эфире программы на КХЛ ТВ.
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