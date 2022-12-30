«Он мало чего добился в своём прогрессе». Скаут НХЛ — о форварде «Рейнджерс» Лафренье

Один из скаутов НХЛ, входящих в штаб «Нью-Йорк Рейнджерс» считает, что нападающий «синерубашечников» Алекси Лафренье имеет недостаточные темпы развития своих хоккейных навыков.

«Кажется, он мало чего добился в своём прогрессе при игре с шайбой или без неё. Когда вы смотрите на игру «Рейнджерс», трудно заметить его на льду, потому что он слабо влияет на результат матчей. Я не знаю, является ли это недостатком уверенности, но его прогресс кажется немного замедленным.

Он должен решить, каким игроком он будет. Если он хочет быть парнем, который силён в борьбе на пятачке и может забрасывать шайбы в ворота, то это то, что он должен делать постоянно. Он слишком нестабилен. Я думаю, что мы видели что-то похожее в его исполнении во время плей-офф в прошлом году, но потом это пропало», — цитирует скаута The Athletic.

Напомним, Лафренье не попал в состав на прошедший матч с «Тампа-Бэй» по решению главного тренера команды. В текущем сезоне на счету нападающего 17 (5+12) очков при показателе полезности «+3» в 36 матчах регулярного чемпионата. Лафренье был выбран «Рейнджерс» под первым номером на драфте НХЛ – 2020.