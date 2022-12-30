Овечкин прокомментировал решающий гол «Оттавы» в овертайме после ошибки Кузнецова

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решающий гол «Оттавы Сенаторз» в ворота его команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В овертайме, когда на площадке находились все трое россиян «столичных», Евгений Кузнецов потерял шайбу на входе в чужую зону. Игроки «Оттавы» перехватили её и, убежав в контратаку», забили победный гол.

«Что я видел? Разворот, ошибка — и шайба снова в наших воротах», — приводит слова Овечкина The Athletic.

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Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.