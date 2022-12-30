«Авангард» отыгрался с 0:2 в матче с «Салаватом» и одержал шестую победу подряд

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Павел Коледов. На восьмой минуте Степан Санников удвоил преимущество юлаевцев. На 29-й минуте Фёдор Малыхин отыграл один гол. На 39-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Алексея Береглазова сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владимир Ткачёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 3 января в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» 4 января примет «Локомотив».