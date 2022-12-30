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«Авангард» отыгрался с 0:2 в матче с «Салаватом» и одержал шестую победу подряд

«Авангард» отыгрался с 0:2 в матче с «Салаватом» и одержал шестую победу подряд
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В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Дроздов, Коледов) – 03:48 (5x5)   0:2 Санников – 07:18 (5x5)   1:2 Малыхин (Михайлов, Белов) – 28:18 (5x5)   2:2 Ткачёв (Береглазов) – 38:00 (5x5)   3:2 Ткачёв – 65:00 (ПБ)

На четвёртой минуте Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Павел Коледов. На восьмой минуте Степан Санников удвоил преимущество юлаевцев. На 29-й минуте Фёдор Малыхин отыграл один гол. На 39-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Алексея Береглазова сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владимир Ткачёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 3 января в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» 4 января примет «Локомотив».

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