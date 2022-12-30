«Авангард» отыгрался с 0:2 в матче с «Салаватом» и одержал шестую победу подряд

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).
На четвёртой минуте Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Павел Коледов. На восьмой минуте Степан Санников удвоил преимущество юлаевцев. На 29-й минуте Фёдор Малыхин отыграл один гол. На 39-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Алексея Береглазова сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владимир Ткачёв.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 3 января в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» 4 января примет «Локомотив».
- 30 декабря 2022
-
19:04
-
18:58
-
18:54
-
18:39
-
18:34
-
18:05
-
17:34
-
17:20
-
16:52
-
16:20
-
15:54
-
15:35
-
14:56
-
14:39
-
14:28
-
14:16
-
14:04
-
13:39
-
13:03
-
12:41
-
12:23
-
11:52
-
11:16
-
10:50
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:06
-
08:36
-
08:18
-
07:54
-
07:34
-
07:15
-
07:08
-
07:03