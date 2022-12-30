Заварухин прокомментировал шестое поражение «Автомобилиста» подряд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал шестое поражение подряд. Команда проиграла в матче с «Сибирью» (0:1 Б). Во второй встрече подряд «Автомобилист» не смог забить.

«Очень приятно приезжать в Новосибирск, хоккейная атмосфера. Кубковая игра была до гола, парни здорово оборонялись, хорошие контратаки имели, но по буллитам уступили. Хотел бы поблагодарить ребят за выполнение установки, было тяжело собрать команду после проигрыша в Омске морально, но они выполнили то, что просили. Будем работать над буллитами.



Не хватает агрессии? Прежде всего не хватает забитых голов, у нас будет пара тренировок над этим компонентом», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.