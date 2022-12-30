Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин прокомментировал шестое поражение «Автомобилиста» подряд

Заварухин прокомментировал шестое поражение «Автомобилиста» подряд
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал шестое поражение подряд. Команда проиграла в матче с «Сибирью» (0:1 Б). Во второй встрече подряд «Автомобилист» не смог забить.

«Очень приятно приезжать в Новосибирск, хоккейная атмосфера. Кубковая игра была до гола, парни здорово оборонялись, хорошие контратаки имели, но по буллитам уступили. Хотел бы поблагодарить ребят за выполнение установки, было тяжело собрать команду после проигрыша в Омске морально, но они выполнили то, что просили. Будем работать над буллитами.

Не хватает агрессии? Прежде всего не хватает забитых голов, у нас будет пара тренировок над этим компонентом», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Новость по теме
«Сибирь» нанесла «Автомобилисту» шестое поражение подряд. Оба вратаря оформили «сухари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022