«Выходили те, кто живой». Тренер «Автомобилиста» об отсутствии лидеров в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Екатеринбургская команда проиграла в серии буллитов. Клубы завершили основное время без голов, в овертайме также никто не смог отличиться.

«Отсутствие Голышева, Макеева и Белоусова? Это связано с травмами, выходили те, кто живой.



Состояние Да Косты? Травму получил в домашней игре с «Сибиью», по срокам будет ясно после обследования в Екатеринбурге.



Удивили ли 0:0? Обе команды хорошо оборонялись, здорово играли вратари, но немного медленно ходила шайба у нас «пять на четыре», не хватило быстроты, четвёртый матч через день», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.