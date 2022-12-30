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«Выходили те, кто живой». Тренер «Автомобилиста» об отсутствии лидеров в матче с «Сибирью»

«Выходили те, кто живой». Тренер «Автомобилиста» об отсутствии лидеров в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Екатеринбургская команда проиграла в серии буллитов. Клубы завершили основное время без голов, в овертайме также никто не смог отличиться.

«Отсутствие Голышева, Макеева и Белоусова? Это связано с травмами, выходили те, кто живой.

Состояние Да Косты? Травму получил в домашней игре с «Сибиью», по срокам будет ясно после обследования в Екатеринбурге.

Удивили ли 0:0? Обе команды хорошо оборонялись, здорово играли вратари, но немного медленно ходила шайба у нас «пять на четыре», не хватило быстроты, четвёртый матч через день», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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