Козлов — о поражении от «Авангарда»: очко, которое мы взяли, идёт за два на данном этапе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом».

«Хорошее начало было с нашей стороны. Забили два гола. Во втором периоде после того, как не совсем удачно мы сыграли в большинстве, «Авангард» перехватил инициативу, забросил свои шайбы. В третьем периоде была, на мой взгляд, равная игра. Мы создавали моменты, у них была пара моментов. Андрей Кареев хорошо играл, держал нас в игре. В овертайме были обоюдные моменты, опять же вратари с обеих сторон были хороши. В буллитной серии удачливее был «Авангард».



Была ли установка играть вторым номером после 2:0? Нет, такой установки не было. Там в принципе получилось, что пару раз нас накладывали смену на смену. «Авангард» воспользовался этим преимуществом, забил гол.



Если учесть, что у нас много травмированных и много молодых парней играют на тех ролях, на которых они ещё не играли. Поэтому я считаю, что одно очко, которое мы сегодня взяли, идёт как за два на данном этапе», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.