Кравец — после победы над «Салаватом»: рад, что работаю с такими классными хоккеистами

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Не сразу всё получилось, но я считаю, что и в первом периоде мы очень хорошо играли — реализация немножко подвела, вратарь у «Салавата» здорово сыграл. Основной момент — когда при счёте 0:2 команда выстояла в меньшинстве. Весь тренерский штаб сказал на скамейке: «Ребята, давайте от этого оттолкнёмся». И давили-давили, наконец-то забили хорошие голы, хотя были ещё моменты. Молодцы, третий период уверенно, достойно отыграли. Решили вопрос по буллитам — это тоже мастерство, их тоже нужно уметь забивать.



Благодарность команде за все шесть игр после перерыва. Я считаю, что ребята то, что сказали перед этими играми, то и сделали. Их не устраивала наша позиция, и меня это очень обрадовало. Они сказали: «Мы будем двигаться вперёд». И от игры к игре мы так и двигались. Благодарю команду, и я рад, что работаю с такими классными хоккеистами, как в команде «Авангард», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.