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21-летний запасной вратарь «Авангарда» выиграл третью серию буллитов в сезоне у «Салавата»

21-летний запасной вратарь «Авангарда» выиграл третью серию буллитов в сезоне у «Салавата»
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Запасной голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров вышел на серию буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». 21-летний вратарь отразил четыре броска и помог омичам одержать победу.

Мишуров в третий раз в сезоне вышел в серии буллитов во встрече с уфимцами. 11 ноября вратарь совершил два сейва, и «Авангард» победил — 4:3 Б. 19 декабря Мишуров отразил три броска в серии буллитов и помог омичам одержать победу.

Таким образом, голкипер трижды в сезоне помог «Авангарду» обыграть «Салават» по буллитам.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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