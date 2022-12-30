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«Мы пробили эту стену, сколько нужно было». Форвард «Авангарда» — о победе над «Салаватом»

«Мы пробили эту стену, сколько нужно было». Форвард «Авангарда» — о победе над «Салаватом»
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Форвард «Авангарда» Фёдор Малыхин прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Кареев здорово играет, старается, ловит шайбы, выкладывается на сто процентов. Но и мы сегодня где-то в завершении были не так хладнокровны, торопились и не очень сложные броски наносили в первом периоде. Наверное, нам надо начинать больше с грязных, рабочих голов, а когда Кареев ловит кураж, то ему очень тяжело забить. Но самое главное, что мы сегодня пробили эту стену столько раз, сколько надо было для победы.

Раскусили плотную оборону «Салавата»? Да тут нет каких-то больших секретов, все друг друга просматриваем, тактические моменты подгоняем. Соглашусь, что в прошлом домашнем матче с Уфой у нас не так здорово получалось конструировать атаки, мы разобрали этот момент, улучшили. Уфимцы здорово выстраиваются в средней зоне, здорово контратакуют, вот мы сегодня два гола пропустили на контратаках. Это важный момент, мы постарались как можно меньше шайбу терять в средней зоне», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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