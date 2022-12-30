«Одна хорошая скрипка — 9-86-19». Кравец — об игре первого звена «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы в матче с «Салаватом Юлаевым».

«В последних матчах не получается у Найта? Не соглашусь, что это совсем так. У него сегодня тоже были моменты, в которых он мог забить. Самое главное, что есть моменты. Они играют звеном, и это важно. Там нет первой скрипки, там одна хорошая скрипка — 9-86-19 (номера Найта, Буше и Ткачёва соответственно. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).