СКА отыгрался со счёта 2:5, но всё равно уступил «Витязю» в овертайме

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 6:5 (1:1, 4:1, 0:3, 1:0).
На 10-й минуте Игорь Ожиганов вывел СКА вперёд. На 20-й минуте Степан Старков сравнял счёт. На 30-й минуте Александр Яремчук вывел «Витязь» вперёд. Через 82 секунды Тайлер Граовац забил третий гол. Ещё через три минуты Степан Старков оформил дубль. На 39-й минуте Дмитрий Яшкин отыграл один гол, но через 19 секунд Алексей Волгин восстановил разницу в три шайбы. На 43-й минуте Марат Хайруллин в третий раз поразил ворота «Витязя». Через полторы минуты Михаил Воробьёв сократил отставание до одного гола. На 49-й минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владимир Галузин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 4 января в Челябинске сыграет с «Трактором». «Витязь» 3 января примет «Куньлунь».
- 30 декабря 2022
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