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СКА отыгрался со счёта 2:5, но всё равно уступил «Витязю» в овертайме

СКА отыгрался со счёта 2:5, но всё равно уступил «Витязю» в овертайме
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 6:5 (1:1, 4:1, 0:3, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 5
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Педан, Хуснутдинов) – 09:27 (5x4)   1:1 Старков – 19:39 (5x5)   2:1 Яремчук (Кугрышев, Руа) – 29:55 (5x5)   3:1 Граовац (Уилсон, Яровой) – 31:17 (5x5)   4:1 Старков (Волгин, Кара) – 34:21 (5x5)   4:2 Яшкин – 38:16 (5x5)   5:2 Волгин – 38:35 (en)   5:3 Хайруллин (Гусев, Ожиганов) – 42:57 (5x5)   5:4 Воробьёв (Волков, Коромыслов) – 44:12 (5x5)   5:5 Яшкин (Жафяров, Подъяпольский) – 48:45 (5x5)   6:5 Галузин (Яремчук) – 64:14 (3x3)

На 10-й минуте Игорь Ожиганов вывел СКА вперёд. На 20-й минуте Степан Старков сравнял счёт. На 30-й минуте Александр Яремчук вывел «Витязь» вперёд. Через 82 секунды Тайлер Граовац забил третий гол. Ещё через три минуты Степан Старков оформил дубль. На 39-й минуте Дмитрий Яшкин отыграл один гол, но через 19 секунд Алексей Волгин восстановил разницу в три шайбы. На 43-й минуте Марат Хайруллин в третий раз поразил ворота «Витязя». Через полторы минуты Михаил Воробьёв сократил отставание до одного гола. На 49-й минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владимир Галузин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 4 января в Челябинске сыграет с «Трактором». «Витязь» 3 января примет «Куньлунь».

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