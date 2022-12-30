«Ак Барс» одержал первую победу после возвращения Билялетдинова, обыграв «Нефтехимик»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На девятой минуте Артём Галимов вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Семёнов и Кристиан Хенкель. На 10-й минуте Максим Березин сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. Очки за голевые пасы набрали Ансель Галимов и Максим Гончаров. На 31-й минуте Никита Дыняк во второй раз поразил ворота нижнекамской команды.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани сыграет с «Северсталью». «Нефтехимик» примет «Спартак». Оба матча состоятся 4 января.