Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» одержал первую победу после возвращения Билялетдинова, обыграв «Нефтехимик»

«Ак Барс» одержал первую победу после возвращения Билялетдинова, обыграв «Нефтехимик»
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галимов (Семёнов, Хенкель) – 08:17 (5x5)   1:1 Березин (Галимов, Гончаров) – 09:36 (4x5)   2:1 Дыняк – 30:40 (5x5)   3:1 Дыняк (Кателевский) – 59:40 (en)

На девятой минуте Артём Галимов вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Семёнов и Кристиан Хенкель. На 10-й минуте Максим Березин сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. Очки за голевые пасы набрали Ансель Галимов и Максим Гончаров. На 31-й минуте Никита Дыняк во второй раз поразил ворота нижнекамской команды.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани сыграет с «Северсталью». «Нефтехимик» примет «Спартак». Оба матча состоятся 4 января.

Новость по теме
«Ак Барс» проиграл в первом матче после возвращения Билялетдинова, уступив «Металлургу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022