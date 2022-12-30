Ларионов о неудачном 1-м периоде «Торпедо»: не хочу комментировать те вещи, что происходят

Главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение нижегородцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью». Нижегородцы уступили со счётом 2:3. Это поражение стало для «Торпедо» первым за семь матчей. Кроме того, Ларионов ответил на вопрос о неудачном первом периоде команды. «Северсталь» перебросала нижегородцев в створ — 14:1.

«Соперника с победой. Всех болельщиков и Череповца, и Нижнего Новгорода с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, благополучия, творчества, удовольствия от того, что они делают.



Статистика первого периода довольно удручающая? Я не хочу комментировать те вещи, которые происходят. Удаления играют важную роль в сегодняшнем хоккее, поэтому не хочется ссылаться на это. С другой стороны, мы понимаем, что даём преимущество сопернику, даём почувствовать игру. Соперник отыграл шесть минут в большинстве, естественно, обрёл уверенность в игре, другая команда пытается не пропустить. С этим я связываю то, что получилось в первом периоде, я про один бросок. Во втором периоде была другая история, хотя свистки в нашу сторону продолжались, мы уже нанесли 15 бросков. Большую часть времени играли в зоне соперника, что характерно для нас», — приводит слова Ларионова официальный телеграм-канал череповчан.