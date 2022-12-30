Андрей Разин объяснил, за счёт чего «Северсталь» обыграла «Торпедо»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо». Череповчане забросили три шайбы в ворота нижегородцев. Подопечные Игоря Ларионова ответили только двумя голами. «Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Торпедо». Для череповчан эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах.
«Играли с хорошей командой. Быстрая, мобильная. Хорошая молодёжь. Третья наша встреча с ними. В предыдущих матчах нам не хватало чуть-чуть. Сегодня отыграли хорошо — особенно первый период, второй. Третий — по заданию. Немножко концовку смазали. Потрепали нервы болельщикам, но в этом сезоне, думаю, это нормально для нашей команды. Победа хорошая, заслуженная. Всех с наступающим Новым годом, всех с победой.
Чему научили два предыдущих матча с нижегородцами? Мы разбираем соперника, показываем ребятам их сильные стороны. У «Торпедо» — хорошие контратаки, быстрый переход из обороны в атаку. Самое главное — хотели лишить их этого козыря. Подкорректировали оборону на возврате. Сегодня один гол пропустили, и то с позиционной атаки — я про первый. Их сильные стороны — убегать в контратаку с численным преимуществом — сегодня мы мало таких пропустили», — приводит слова Разина официальный сайт клуба.
- 30 декабря 2022
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