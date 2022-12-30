Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин объяснил, за счёт чего «Северсталь» обыграла «Торпедо»

Андрей Разин объяснил, за счёт чего «Северсталь» обыграла «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо». Череповчане забросили три шайбы в ворота нижегородцев. Подопечные Игоря Ларионова ответили только двумя голами. «Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Торпедо». Для череповчан эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах.

«Играли с хорошей командой. Быстрая, мобильная. Хорошая молодёжь. Третья наша встреча с ними. В предыдущих матчах нам не хватало чуть-чуть. Сегодня отыграли хорошо — особенно первый период, второй. Третий — по заданию. Немножко концовку смазали. Потрепали нервы болельщикам, но в этом сезоне, думаю, это нормально для нашей команды. Победа хорошая, заслуженная. Всех с наступающим Новым годом, всех с победой.

Чему научили два предыдущих матча с нижегородцами? Мы разбираем соперника, показываем ребятам их сильные стороны. У «Торпедо» — хорошие контратаки, быстрый переход из обороны в атаку. Самое главное — хотели лишить их этого козыря. Подкорректировали оборону на возврате. Сегодня один гол пропустили, и то с позиционной атаки — я про первый. Их сильные стороны — убегать в контратаку с численным преимуществом — сегодня мы мало таких пропустили», — приводит слова Разина официальный сайт клуба.

Новость по теме
«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022