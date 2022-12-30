Главный тренер СКА прокомментировал поражение в матче с «Витязем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с «Витязем».

«Обоюдоострая игра, соперник здорово реализовывал моменты. Понимали, что соперник будет играть на победу, они борются за плей-офф. Была плей-оффная игра. Допустили ошибки, разберём их и будем сильнее. Игра держала всех в нерве, думаю, такой хоккей нам нужен! 11 голов забили. Всем всё понравилось. Конечно, не хотим и не будем пропускать пять голов. И не пропускали столько в этом сезоне. И забили больше всех голов, а могли ещё больше. Это наши резервы. У нас много травмированных, многие болеют гриппом, но мы идём на первом месте. Будем сильнее в новом году.

Счёт на табло, но эмоции положительные с точки зрения характера команды, самоотдачи. Молодцы, что вытащили, боевое новогоднее очко заработали. Это дорогого стоит. Непросто вытащить игру, пробовали разные варианты – без вратаря, и розыгрыши были. Нужно больше забивать и играть дисциплинированно. Мы за 10 минут забили три гола, можем играть все 60 минут, как должны. Это хороший урок, без поражений не бывает побед. У нас молодая команда, многие не играли на таком уровне. Понимаем, как дальше работать. Нам важно улучшать детали, продолжается подготовка к плей-офф. Все играют на пределе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.