Александр Овечкин прокомментировал обидное поражение в матче с «Оттавой»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».
«Они вышли заряженными на первый период. У них было больше силовых приёмов, чем у нас, больше бросков, очевидно. Но счёт всё ещё был 0:0. Во втором мы контролировали игру бóльшую часть времени, но в третьем у нас был только один шанс», — приводит слова российского нападающего The Athletic.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.
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