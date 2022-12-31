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Тренер «Локомотива» Никитин — о матче с ЦСКА: неправильно сыграли в овертайме

Тренер «Локомотива» Никитин — о матче с ЦСКА: неправильно сыграли в овертайме
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:2 ОТ).

«В целом, наверное, ЦСКА заслужил победу. Мы, конечно, не хотели её отдавать, но неправильно сыграли в овертайме. А так, парни тоже молодчики, много сил потратили, в меньшинстве сражались. Не так много моментов в атаке было, но смогли выжать то, что получили. С такими командами, как ЦСКА, нейтральная шайба многое значит, потому что мастерства достаточно, и если ты не лишаешь этих мастеров шайбы, то, естественно, приходится обороняться.

Почему так быстро пропустили в овертайме? Не знаю, может быть, усталость, может, какой-то психологический барьер, потому что игра перешла в овертайм. Болельщики, может, и ходят на трибуны, потому что могут наблюдать, как происходят такие ошибки, которые приводят к забитым голам, иначе вообще было бы непросто забить», — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

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