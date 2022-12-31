Главный тренер «Питтсбурга» накричал на игрока, проигравшего вбрасывание без борьбы

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
По ходу второго периода произошёл любопытный эпизод. Во время вбрасывания форвард «Пингвинз» Брайан Раст проиграл его, не вступив в борьбу, после чего началась атака гостей, в которой они поразили ворота «Питтсбурга» во второй раз в этом матче. Данный момент вызвал яростное негодование главного тренера хозяев Майка Салливана, который обрушился с криком на Раста.
Напомним, заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даги Хэмилтон, Нико Хишир, а также Джек Хьюз, записавший на свой счёт дубль.
У хозяев в этом матче забивали Пьер-Оливье Жозеф и российский форвард Евгений Малкин.
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