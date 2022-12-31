Крикунов: наши ребята играют существенную роль в НХЛ на протяжении многих десятилетий

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что российские хоккеисты ярко проявляют себя в НХЛ, и выделил погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в лиге.
«Уверен, наши ребята по-прежнему будут играть существенную роль в НХЛ, как делают это уже не одно десятилетие. Но особняком, конечно, стоит Овечкин и его движение к рекорду Гретцки.
Очевидно, что шансов на этот исторический успех у него всё больше и больше. Руководство «Вашингтона» доверяет Александру, он это доверие оправдывает. Контракт действует ещё 2,5 года, поэтому, если Овечкин сохранит нынешний темп забивания голов, мы станем свидетелями падения рекорда Гретцки», — цитирует Крикунова «Известия».
На счету россиянина 803 шайбы, отставание от Гретцки составляет 91 гол. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 1 января в 00:00 мск.
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