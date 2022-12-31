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«Он мастеровитый и талантливый». Макдэвид — о Костине, оформившем дубль в ворота «Сиэтла»

«Он мастеровитый и талантливый». Макдэвид — о Костине, оформившем дубль в ворота «Сиэтла»
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Суперзвезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высоко оценил хоккейные навыки российского нападающего «Ойлерз» Клима Костина. В прошедшем матче с «Сиэтлом» российский форвард забросил две шайбы и помог разгромить соперника со счётом 7:2.

«Он в полном порядке. Он мастеровитый и талантливый. В комбинации с его крупными габаритами это просто великолепно. Все могли видеть его отличную игру сегодня, он проделал хорошую работу», — цитирует Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона».

Костин провёл на площадке 12 минут и 23 секунды. На счету российского форварда четыре броска по воротам, шесть штрафных минут и два силовых приёма. Показатель полезности 23-летнего нападающего составил «+2». Отметим, что россиянин получил приз лучшему игроку матча в раздевалке от партнёров по команде.

В текущем сезоне НХЛ на счету Костина 21 матч за «нефтяников», в которых россиянин набрал 8 (4+4) очков.

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