Сушинский: самым запоминающимся в 2022 году стало то, что Россия нигде не участвует

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский подвёл итоги календарного года, отметив исключение российских сборных из международных соревнований во всех видах спорта.
«Самым запоминающимся моментом в 2022 году для меня стало то, что Россия нигде не участвует на мировом уровне. Никаких положительных моментов нет», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Сборную России отстранили от участия в этапах Евротура в течение двух следующих лет. Её заменяет команда Швейцарии.
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