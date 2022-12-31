Юрзинов-ст.: нашей стране не привыкать к железным занавесам, они должны нас мотивировать

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший подвёл итоги календарного года, отметив прогресс молодых хоккеистов КХЛ и провал сборной России на Кубке Первого канала.

«Во всём и всегда хочу видеть хорошие моменты, которые мы возьмём в будущее нашего хоккея. На мой взгляд, таких моментов в 2022 году было больше, чем каких-то других. Нашей стране не привыкать к железным занавесам, более того, они должны нас мотивировать. И я скажу, что в каких-то направлениях эту мотивацию мы видим. Больше всего меня радует то, что практически в каждой команде КХЛ — от Дальнего Востока до столиц — проявляет себя молодёжь. Жёсткий ритм чемпионата даёт молодым дополнительные шансы, поэтому новых имён много. Пальцев двух рук не хватит, чтобы всех пересчитать, давно такого не было!

Ещё один фактор, который способствует доверию молодым, — прогресс российской тренерской школы. Посмотрите, как развиваются тренеры в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Уфе, Владивостоке, Новосибирске, не говоря уже о больших хоккейных центрах — Санкт-Петербурге и Москве. Новая волна тренеров не боится работать с молодёжью!

Для меня стал разочарованием Кубок Первого канала. Этот международный турнир был в общем-то единственным для нас в 2022 году, и мы были обязаны сделать из него праздник национального хоккея. До сих пор переживаю, что праздника не получилось, болельщики остались разочарованными. Меня огорчило, что на Кубок Первого канала не удалось привлечь олимпийскую сборную. Когда-то стоял у её истоков, поэтому идея возрождения мне очень понравилась. Надо её реализовывать, тем более в нынешние времена, когда нас закрыли.

Что пожелаю нашему хоккею в новом году? Самое главное — продолжать заниматься собой, своим развитием. Европейцы и североамериканцы без нас обходятся, в эти дни проводят Кубки Шпенглера и молодёжные чемпионаты мира. На этом этапе мы обязаны научиться обходиться без них. Сильная сборная — сильный чемпионат, это аксиома, одно помогает другому. Поздней весной пожелаю найти альтернативу чемпионату мира, нужно привлекать сборные ВХЛ и МХЛ, может быть, Студенческой лиги, приглашать их в исторические города России, на новые арены. Считаю, что потенциал у хоккея в России просто огромный, давайте его реализуем. И всех — с Новым годом!» — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

В решающем матче Кубка Первого канала сборная России уступила сборной Беларуси по буллитам со счётом 4:5. Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Сборную России отстранили от участия в этапах Евротура в течение двух следующих лет. Её заменяет команда Швейцарии.