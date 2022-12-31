Лидер «Колорадо» Маккиннон может принять участие в ближайшем матче с «Торонто»

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон может сыграть в ближайшем матче с «Торонто», сообщает пресс-служба клуба. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что нападающий близок к возвращению в состав. Форвард уже тренируется с командой, но без полного контакта. По словам тренера, это является мерой предосторожности. Матч с «Торонто» состоится 1 января в 3:00 мск.



Маккиннон пропустил 11 матчей из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне на счету нападающего 34 (8+26) очка в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, в текущем сезоне в денверском клубе настоящая эпидемия травм. На текущий момент травмированы лидеры клуба нападающий Валерий Ничушкин и капитан Габриэль Ландеског. Российский нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев также восстанавливается от пореза ноги в матче АХЛ.