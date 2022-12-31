Морозов: 15-й сезон КХЛ радует непредсказуемостью — каждый может обыграть каждого

Президент Континентальной хоккейной Алексей Морозов подвёл итоги 2022 года в лиге и поздравил всех болельщиков с Новым годом.

«Подходит к концу богатый на события 2022 год. Он подарил нам множество невероятных хоккейных воспоминаний. Розыгрыш Кубка Гагарина весной стал одним из самых ярких за всю историю лиги. Команды показывали мощный хоккей, играли в атаку и радовали болельщиков красивыми победами. Впервые в истории КХЛ в каждом раунде были сыграны семиматчевые противостояния, «Металлург» и «Авангард» установили рекорд по количеству голов за одну серию, а в финале армейцы отыгрались со счёта 1-3 и завоевали Кубок. Уверен, этот плей-офф запомнится всем надолго.

Равно как и Фонбет Неделя звёзд хоккея — 2022, которая с успехом прошла в Челябинске — суммарно игры четырёх дней посетили более 22 тысяч человек. В этом году лига пригласила на звёздное шоу популярных хип-хоп исполнителей. Игроки, тренеры и болельщики получили истинное удовольствие от хоккея, возможности пообщаться в неформальной обстановке и зарядиться позитивом перед новогодними каникулами.

15-й сезон КХЛ радует своей непредсказуемостью — уровень команд выровнялся, каждый может обыграть каждого. Есть команды-открытия чемпионата, есть признанные фавориты, у которых в этом сезоне чуть не складывается, но это не повод сбрасывать их со счетов. Не сомневаюсь, что борьба за места в плей-офф и сам розыгрыш Кубка Гагарина будут очень интересными.

Отдельно хочется сказать о работе клубов. Мы видим, как много делается для болельщиков, и благодарны за этот труд. Одно из самых важных направлений работы лиги и клубов — привлечение к спорту молодёжи. В уходящем году дан старт проекту «Урок хоккея с КХЛ». Это очень важная инициатива, которая позволит поддержать интерес юных болельщиков к спорту, познакомить детей с невероятным миром хоккея.

Всем болельщикам хочется сказать спасибо за преданность хоккею и поддержку любимых команд. Пусть они как можно чаще радуют вас победами в 2023 году, пусть он принесёт вам ещё больше положительных эмоций! С Новым годом! Будьте здоровы и счастливы!» — приводит слова Морозова сайт КХЛ.

Матчи регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ возобновятся 3 января 2023 года.