Тимченко: за 15 лет КХЛ стала коммерчески успешной хоккейной лигой в евроазиатском регионе

Председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвёл итоги 2022 года и назвал достижения лиги за предыдущие 15 лет.
«Уходящий 2022 год был непростым, но мы вместе справляемся с трудностями и продолжаем развивать хоккей, который объединяет миллионы людей по всей России.
В канун Нового года хочется поблагодарить клубы и игроков за качественную работу, партнёров лиги — за поддержку, а болельщиков — за неослабевающий интерес к нашей любимой игре!
КХЛ исполнилось 15 лет, за это время лига стала коммерчески успешной хоккейной лигой в евроазиатском регионе. За прошедшие годы сыграны тысячи матчей, забиты десятки тысяч голов, но одно остаётся неизменным – команда КХЛ и клубы каждый день работают над развитием хоккея в регионах, реализуют социальные проекты. Благодаря этим усилиям совершенно точно можно сказать, что КХЛ сегодня – это мощное явление в российском спорте, и мы по праву можем гордиться историей лиги!
В новом году желаю счастья, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть под звон курантов в новогоднюю ночь исполнятся ваши самые сокровенное желания! С Новым годом и Рождеством!» — цитирует Тимченко сайт КХЛ.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов вспомнил главные события 2022 года в КХЛ.
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