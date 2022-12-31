Гончар: Фёдоров доказал, что русский может приехать в НХЛ и стать там лучшим игроком

Североамериканское издание The Athletic поставило Сергея Фёдорова на 33-е место в своём рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории Национальной хоккейной лиги.
Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар в статье вспоминает игру Фёдорова в НХЛ.
«Фёдоров – тот человек, на которого смотрели многие из нас. Он доказал, что русский может приехать в НХЛ и стать там лучшим игроком. Он был первым, кто сделал это. Если говорить про всех русских за всю историю НХЛ, то, конечно, есть Алекс Овечкин и Евгений Малкин, но именно Фёдоров был первым русским, которого НХЛ признала лучшим, и это имеет очень большое значение для многих из нас.
Фёдоров умел всё. Он был лучшим форвардом, мог рулить большинством, отлично действовал в меньшинстве и был способен даже играть в роли защитника. Я видел, как он это делал, он мог бы стать лучшим защитником, если бы играл только на этой позиции. Он обладал таким талантом, что ты просто не мог в это поверить, когда смотрел на него», — цитирует Гончара The Athletic.
Сергей Фёдоров за свою карьеру в НХЛ сыграл в 1248 матчах, в которых набрал 1179 (483+696) очков. За 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройт Ред Уингз» хоккеист выиграл с клубом три Кубка Стэнли.
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